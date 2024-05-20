Раді рекомендують продовжити строк оформлення права власності на земельні паї до 2028 року

Верховній Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо захисту інтересів власників земельних паїв.

20 травня Комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув на своєму засіданні в режимі відеоконференції проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (№11150), підготовлений до другого читання, та рекомендував Верховній Раді прийняти його в цілому як закон.

Законопроект передбачає такі положення:

продовження (з 2025 року до 2028 року) строку оформлення незатребуваних земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками паїв та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок;

відновлення обов’язковості підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників;

продовження до 2026 року пілотного проекту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

надання можливості використання коштів, які надійшли до відповідних бюджетів в порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва на розроблення робочих проектів землеустрою та реалізацію заходів, які передбачені цими проектами;

встановлення, що кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського призначення, які залишились у місцевих бюджетах до скасування інституту втрат сільськогосподарського виробництва, витрачаються на охорону земель;

встановлення правила, за яким, термін дії договорів оренди земельних ділянок, сформованих з невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, які перейшли до комунальної власності, припиняється через 2 роки з дня державної реєстрації права комунальної власності на них;

встановлення обов’язковості долучення до документації із землеустрою, яка розробляється з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовану земельну ділянку, копій документів, на підставі якого набуто право власності, користування такою земельною ділянкою (за наявності);

відновлення можливості здійснення заходів з обміну правами користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення на підставі рішення суду.

Крім того, проектом пропонується передбачити особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.

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