Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Раді рекомендують продовжити строк оформлення права власності на земельні паї до 2028 року

17:20, 20 травня 2024
Верховній Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо захисту інтересів власників земельних паїв.
Раді рекомендують продовжити строк оформлення права власності на земельні паї до 2028 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

20 травня Комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув на своєму засіданні в режимі відеоконференції проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (№11150), підготовлений до другого читання, та рекомендував Верховній Раді прийняти його в цілому як закон.

Законопроект передбачає такі положення:

  • продовження (з 2025 року до 2028 року) строку оформлення незатребуваних земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками паїв та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок;
  • відновлення обов’язковості підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників;
  • продовження до 2026 року пілотного проекту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;
  • надання можливості використання коштів, які надійшли до відповідних бюджетів в порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва на розроблення робочих проектів землеустрою та реалізацію заходів, які передбачені цими проектами;
  • встановлення, що кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського призначення, які залишились у місцевих бюджетах до скасування інституту втрат сільськогосподарського виробництва, витрачаються на охорону земель;
  • встановлення правила, за яким, термін дії договорів оренди земельних ділянок, сформованих з невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, які перейшли до комунальної власності, припиняється через 2 роки з дня державної реєстрації права комунальної власності на них;
  • встановлення обов’язковості долучення до документації із землеустрою, яка розробляється з метою внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовану земельну ділянку, копій документів, на підставі якого набуто право власності, користування такою земельною ділянкою (за наявності);
  • відновлення можливості здійснення заходів з обміну правами користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення на підставі рішення суду.

Крім того, проектом пропонується передбачити особливості адміністративної процедури у сфері земельних відносин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Представник ТЦК при перевірці військово-облікового документа повинен буде пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом чи посвідченням офіцера, військовим квитком.

У разі невидання начальником держадміністрації розпорядження про заходи мобілізації керівник ТЦК невідкладно інформуватиме Генштаб

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин начальником обласної, Київської міської держадміністрації розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник ТЦК та невідкладно доводить його до виконавців, а також інформує про ігнорування Генштаб.

Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки

Новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»

Заповнені повістки зможуть формуватися автоматично за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду