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В Україні можуть продовжити строк оформлення права власності на землю до 2028 року

11:46, 11 травня 2024
Там наголошують, що строк оформлення права на землю до 1 січня 2025 року — недоречний та повинен бути продовжений.
В Україні можуть продовжити строк оформлення права власності на землю до 2028 року
Джерело фото: ЗМІ
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Відповідно до законодавства в Україні земельні паї, які досі не оформили в установленому законом порядку, віддаватимуть місцевим громадам. Цей процес розпочнуть 1 січня 2025 року. Проте, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Дмитро Лубінець висловив свою позицію, що цей строк потрібно продовжити.

За його словами, ця норма і строк в Законі з’явилася у 2019 році, ще до повномасштабного вторгнення рф.

«Хоч визначили дедлайн оформлення права власності на землю – 1 січня 2025 року, наразі це виглядає недоречним, через окупацію росією територій України, а також тому, що мільйони людей змушені були покинути свої домівки», — зазначив він.

Уповноважений зауважив, що унаслідок бойових дій сотні тисяч гектар сільськогосподарських земель залишаються непридатними до використання через забруднення мінно-вибуховими предметами, зокрема й на деокупованих територіях.

Дмитро Лубінець направив звернення до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики щодо необхідності законодавчого врегулювання питання перенесення строків.

Окрім цього, у Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт 11150. У ньому автори пропонують продовжити строк оформлення права власності на землю з 2025 до 2028 року. На думку Уповноваженого, під час воєнного стану встановлення конкретних дат є недоцільним, оскільки неможливо спрогнозувати тривалість бойових дій на території України.

«У зв’язку з цим доречно було б розглянути варіант впровадження більш гнучких строків, зокрема після спливу одного року з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Про це повідомив голову вище згаданого комітету», — резюмував Омбудсман.

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