В Украине могут продлить срок оформления права собственности на землю до 2028 года

Там подчеркивают, что срок оформления права на землю до 1 января 2025 года неуместен и должен быть продлен.

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Согласно законодательству в Украине земельные паи, которые до сих пор не оформили в установленном законом порядке, будут отдаваться местным общинам. Этот процесс будет начат 1 января 2025 года. Однако Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил свою позицию, что этот срок нужно продлить.

По его словам, эта норма и срок в Законе появилась в 2019 году, еще до полномасштабного вторжения в рф.

«Хотя определили дедлайн оформление права собственности на землю – 1 января 2025 года, сейчас это выглядит неуместным, из-за оккупации россией территорий Украины, а также потому, что миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома», — отметил он.

Уполномоченный отметил, что в результате боевых действий сотни тысяч гектар сельскохозяйственных земель остаются непригодными к использованию из-за загрязнения минно-взрывными предметами, в том числе и на деоккупированных территориях.

Дмитрий Лубинец направил обращение в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политике относительно необходимости законодательного урегулирования вопроса переноса сроков.

Кроме того, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 11150. В нем авторы предлагают продлить срок оформления права собственности на землю с 2025 по 2028 год. По мнению Уполномоченного, во время военного положения установление конкретных дат нецелесообразно, поскольку невозможно спрогнозировать продолжительность боевых действий на территории Украины.

«В связи с этим уместно было бы рассмотреть вариант внедрения более гибких сроков, в частности после истечения одного года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине. Об этом сообщил председателю вышеупомянутого комитета», — резюмировал Омбудсман.

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