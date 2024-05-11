Практика судов
  1. В Украине

Налоговая напомнила правила выплаты компенсации ЕСВ работодателям за создание новых рабочих мест

12:05, 11 мая 2024
Компенсация выплачивается за каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного.
Налоговая напомнила правила выплаты компенсации ЕСВ работодателям за создание новых рабочих мест
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговики объяснили правила выплаты компенсации ЕСВ работодателям за создание новых рабочих мест

Отмечается, что согласно п. 2 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства его действие распространяется на работодателей, которые одновременно: являются субъектами малого предпринимательства; создают новые рабочие места и трудоустраивают на них зарегистрированных безработных путем заключения трудового договора.

Право на компенсацию в размере фактических расходов имеет работодатель, трудоустраивающий на новое рабочее место сроком не менее двух лет по направлению центра занятости зарегистрированных безработных (п. 3 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Зарегистрированный безработный может быть трудоустроен у работодателя с выплатой компенсации за него один раз в пять лет при условии, что он в соответствующем пятилетнем периоде не был трудоустроен каким-либо работодателем с предоставлением ему компенсаций, предусмотренных Законом Украины от 05.07.2012 № 5067-VI «О занятости населения» (кроме профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации безработного) (п. 4 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Компенсация выплачивается за каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного. Общая продолжительность выплаты компенсации составляет 12 месяцев в течение двух лет (п. 6 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Пунктом 9 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства, в частности, предусмотрено, что в случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения двухлетнего срока со дня трудоустройства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 36 (прекращение трудового договора по соглашению сторон) или п. 1 ч. 1 ст. 40 (расторжение трудового договора в случае изменений в организации производства и труда, в частности ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников) КЗоТ, сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы или Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в зависимости от источника финансирования компенсации, кроме случая, когда на его рабочее место работодателем трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению центра занятости до окончания двухлетнего срока.

Выплата компенсации сохраняется в случае, если другой зарегистрированный безработный трудоустроен на место уволенного работника в срок, не превышающий 60 календарных дней.

Продолжительность выплаты компенсации и срока трудоустройства исчисляются суммарно с даты трудоустройства первого безработного, учитывая сроки выплаченной компенсации и перерыва между трудоустройством безработных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Национальном учреждении развития, которое будет финансовым агентом для правительства и доноров

Национальное учреждение развития сможет привлекать средства в любой форме от иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития и участников Национального учреждения развития.

В Украине исправят ситуацию с устаревшим перечнем профессий в классификаторах, часть из которых уже не существует

Часть указанных в классификаторах профессий уже «отмерла», а часть реальных не указана, поэтому в Украине создадут Единый реестр квалификаций – классификатор профессий и синхронизируют его с другими базами данных.

Мобилизация осужденных – кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить

Смогут ли затем уволить с военной службы лиц, к которым применили условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, и будут ли они иметь право на отпуск.

Руководитель ООО обжаловал протокол ТЦК, ссылаясь на то, что его подписал свидетель, который сам работает в ТЦК и является мужем судьи – апелляционный суд разобрался, есть ли здесь нарушения

На директора предприятия составили протокол за невыполнение им распоряжения ТЦК об обеспечении явки работников, но он указал, что свидетель, подписавший этот протокол, является заинтересованным лицом, ведь работает в том же ТЦК и является мужем судьи суда, где рассматривалось дело по иску директора к ТЦК.

Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси