Капибары в Киеве переехали в летний вольер, чтобы снова барахтаться в луже с грязью – фото

Капибары киевского зоопарка вернулись в свой летний вольер.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Капибары переехали в летний вольер. Об этом сообщили в «Киевском зоопарке». Их летние угодья максимально приближены к природным условиям: извилистый ручеек, песчаный пляжик, травяные луга, раскидистые кусты, тенистые деревья и самое любимое – лужи с грязью, в которой обожают барахтаться эти животные.

Капибары – самые большие в мире грызуны и чистые вегетарианцы. Их основной рацион составляет зелёная травяная масса и специальные витаминные мюсли. А дополнительными вкусностями являются свежие ростки зернобобовых культур, с любовью высеянных у них на фазенди.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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