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Загрязнил землю отходами из выгребных ям: апелляционный суд вынес новый приговор буковинцу и увеличил сумму штрафа

14:14, 11 мая 2024
В результате действий мужчины был нанесен экологический ущерб, площадь загрязнения составила 170 кв.м.
Загрязнил землю отходами из выгребных ям: апелляционный суд вынес новый приговор буковинцу и увеличил сумму штрафа
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Черновицкий апелляционный суд увеличил штраф для жителя Черновицкой области, загрязнившего окружающую среду вредными отходами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей установила, что 54-летний мужчина, не имея никаких разрешений на свою деятельность, оказывал услуги по вывозу жидких бытовых отходов из выгребных ям.

В сентябре прошлого года, используя автомобиль "ГАЗ 5204", он откачал, перевез и слил отходы на земельный участок, расположенный в административных границах Новоселицкой территориальной громады.

В результате несанкционированных действий обвиняемого был нанесен экологический ущерб, ведь накопление химических веществ в почве привело к его количественным и качественным изменениям и создало опасность окружающей среде. Площадь загрязнения составила 170 кв.м.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК Украины ("Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды") и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен в доход государства (1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Также суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого в пользу Новоселицкого городского совета Черновицкого района Черновицкой области сумму причиненного материального ущерба.

Однако апелляционный суд не согласился с приговором в части назначенного наказания с учетом следующего.

Согласно ч. 2 ст. 53 УК Украины, за совершение уголовного правонарушения, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, размер штрафа, назначаемый судом, не может быть меньше размера имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, или полученного в результате совершения уголовного правонарушение дохода, независимо от предельного размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особой части настоящего Кодекса.

Санкция ч.1 ст. 239 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно заключению судебной инженерно-экологической экспертизы, размер нанесенного обвиняемым имущественного ущерба составил 43 тыс. 144 грн.

В этих обстоятельствах, а также учитывая, что обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал следствию, Черновицкий апелляционный суд назначил штраф в размере, соразмерном размеру причиненного ущерба (2538 необлагаемых минимумов доходов граждан).

По убеждению суда, такое наказание достаточно для исправления и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений.

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