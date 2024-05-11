Забруднив землю відходами з вигрібних ям: апеляційний суд ухвалив новий вирок буковинцю та збільшив суму штрафу

Внаслідок дій чоловіка була завдана екологічна шкода, площа забруднення становила 170 кв.м.

Чернівецький апеляційний суд збільшив штраф для мешканця Чернівецької області, який забруднив довкілля шкідливими відходами. Про це повідомляє пресслужба суду.

Колегія суддів встановила, що 54-річний чоловік, не маючи жодних дозволів на свою діяльність, надавав послуги з вивезення рідких побутових відходів з вигрібних ям.

У вересні минулого року, використовуючи автомобіль «ГАЗ 5204», він викачав, перевіз та злив відходи на земельну ділянку, розташовану в адміністративних межах Новоселицької територіальної громади.

Внаслідок несанкціонованих дій обвинуваченого була завдана екологічна шкода, адже накопичення хімічних речовин у ґрунті призвело до його кількісних та якісних змін і створило небезпеку довкіллю. Площа забруднення становила 170 кв.м.

Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України ("Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля") та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень у дохід держави (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Також суд задовольнив цивільний позов та стягнув з обвинуваченого на користь Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області суму завданої матеріальної шкоди.

Однак, апеляційний суд не погодився з вироком в частині призначеного покарання з огляду на наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 53 КК України, за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Санкція ч.1 ст. 239 КК України передбачає покарання у виді штрафу розміром від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи, розмір завданої обвинуваченим майнової шкоди становив 43 тис. 144 грн.

За цих обставин, а також враховуючи, що обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та сприяв слідству, Чернівецький апеляційний суд призначив штраф у розмірі, співмірному з розміром завданої шкоди (2538 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

На переконання суду, таке покарання є достатнім для виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

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