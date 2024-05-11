У Києві через аварію відсутнє водопостачання на низці вулиць – що відомо

На вулиці Константинівська сталася аварія, триває ліквідація пошкодження водопровідної магістралі.

Ілюстративне зображення: Київводоканал

У столиці сталася аварія на вулиці Константинівська. Як повідомляють у Київській міській держадміністрації за інформацією «Київводоканалу», триває ліквідація пошкодження водопровідної магістралі діаметром 500 мм.

Тимчасово відсутнє водопостачання на вулицях:

Межигірська,

Спаська,

Юрківська,

Константинівська.

У КМДА наголошують, що фахівці працюють над усуненням аварійної ситуації і докладають максимум зусиль, щоб відновити водопостачання споживачів якнайшвидше.

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