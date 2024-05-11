Практика судів
  1. В Україні

В ISW оцінили, чи зможе рф захопити Харків: ворог вже за 30 км від міста

09:56, 11 травня 2024
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що наступ на Харківщині потрібен рф для відволікання української живої сили і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.
В ISW оцінили, чи зможе рф захопити Харків: ворог вже за 30 км від міста
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Окупанти вже знаходяться на відстані 30 кілометрів від Харкова, але їм буде важко захопити місто, оскільки вони не створили "стратегічного резерву" для цієї мети. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, наступ у Харківській області потрібен  окупантам для досягнення стратегічного ефекту — відволікання української живої сили і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

"Російські війська раніше продемонстрували нездатність проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, і російські військові, схоже, не створили "стратегічного резерву" в такому масштабі, який був би здатний підтримати дві або більше широкомасштабних наступальних операцій у найближчому майбутньому. Тому широкомасштабна спроба рф захопити Харків, ймовірно, вимагатиме від російських військ депріоритезації інших критично важливих ділянок фронту і передислокації значної кількості сил до району міжнародного кордону, на що російські війська навряд чи підуть, враховуючи давню мету російських військових — захопити решту території Луганської та Донецької областей", — зазначили у звіті.

За оцінками ISW, російські війська просунулися в напрямку Вовчанська, проте не мають відповідних доказів, щоб оцінити приблизну лінію фронту в безпосередній близькості. 

"ISW з високою долею впевненості оцінює, спираючись на достовірну українську звітність і переважаючу кількість доказів, що російські війська захопили Стрілече, Красне і Борисівку, але поки що не бачила геолокаційного підтвердження цієї оцінки", — наголосили аналітики.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 травня о 5 ранку відбулася спроба прориву російських військ на лінію української оборони.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що по всій лінії фронту тривають важкі бої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мобілізація засуджених – хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити

Чи зможуть потім звільнити з військової служби осіб, до яких застосували умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, та чи матимуть вони право на відпустку.

Керівник ТОВ оскаржив протокол ТЦК, посилаючись на те, що його підписав свідок, який сам працює в ТЦК та є чоловіком судді – апеляційний суд розібрався, чи є тут порушення

На директора підприємства склали протокол за невиконання ним розпорядження ТЦК про забезпечення явки працівників, але він вказав, що свідок, який підписав цей протокол є зацікавленою особою, адже працює в тому ж ТЦК та є чоловіком судді суду, де розглядалася справа за позовом директора до ТЦК.

Як і що відбувається насправді з конкурсами в апеляційні суди та Вищий антикорупційний суд: розповідають члени ВККС

У ВККС розповіли «Судово-юридичній газеті», чого очікувати від ВККС у найближчі місяці та як Комісія готується до конкурсних процедур.

Чоловік вважав, що наявність у нього відстрочки завдяки бронюванню унеможливлює вручення йому «мобілізаційної» повістки – що вирішив апеляційний суд

Чи впливає наявність бронювання від Мінекономіки на можливість вручення особі «мобілізаційної» повістки, пояснив у своєму рішенні Шостий апеляційний адміністративний суд.

У Верховній Раді зареєстрували проект про оприлюднення фактичного перебування військовозобов’язаних родичів міністрів і топ-чиновників

Пропонується оприлюднити інформацію щодо місцезнаходження військовозобов’язаних осіб – близьких родичів міністрів, а також діючих державних службовців категорій «А» та «Б» за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси