В ISW оцінили, чи зможе рф захопити Харків: ворог вже за 30 км від міста

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що наступ на Харківщині потрібен рф для відволікання української живої сили і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

Окупанти вже знаходяться на відстані 30 кілометрів від Харкова, але їм буде важко захопити місто, оскільки вони не створили "стратегічного резерву" для цієї мети. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, наступ у Харківській області потрібен окупантам для досягнення стратегічного ефекту — відволікання української живої сили і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

"Російські війська раніше продемонстрували нездатність проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, і російські військові, схоже, не створили "стратегічного резерву" в такому масштабі, який був би здатний підтримати дві або більше широкомасштабних наступальних операцій у найближчому майбутньому. Тому широкомасштабна спроба рф захопити Харків, ймовірно, вимагатиме від російських військ депріоритезації інших критично важливих ділянок фронту і передислокації значної кількості сил до району міжнародного кордону, на що російські війська навряд чи підуть, враховуючи давню мету російських військових — захопити решту території Луганської та Донецької областей", — зазначили у звіті.

За оцінками ISW, російські війська просунулися в напрямку Вовчанська, проте не мають відповідних доказів, щоб оцінити приблизну лінію фронту в безпосередній близькості.

"ISW з високою долею впевненості оцінює, спираючись на достовірну українську звітність і переважаючу кількість доказів, що російські війська захопили Стрілече, Красне і Борисівку, але поки що не бачила геолокаційного підтвердження цієї оцінки", — наголосили аналітики.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 10 травня о 5 ранку відбулася спроба прориву російських військ на лінію української оборони.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що по всій лінії фронту тривають важкі бої.

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