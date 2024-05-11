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В ISW оценили, сможет ли рф захватить Харьков: враг уже в 30 км от города

09:56, 11 мая 2024
Аналитики Института изучения войны считают, что наступление на Харьковщине нужно рф для отвлечения украинской живой силы и техники из других критических участков фронта на востоке Украины.
В ISW оценили, сможет ли рф захватить Харьков: враг уже в 30 км от города
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Оккупанты уже находятся в 30 километрах от Харькова, но им будет трудно захватить город, поскольку они не создали "стратегического резерва" для этой цели. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, наступление в Харьковской области нужно оккупантам для достижения стратегического эффекта — отвлечения украинской живой силы и техники из других критических участков фронта на востоке Украины.

"Российские войска ранее продемонстрировали неспособность проводить широкомасштабные наступательные операции по нескольким направлениям одновременно, и российские военные, похоже, не создали "стратегического резерва" в таком масштабе, который был бы способен поддержать две или более широкомасштабных наступательных операций в ближайшем будущем. Поэтому широкомасштабная попытка рф захватить Харьков, вероятно, потребует от российских войск деприоритетизации других критически важных участков фронта и передислокации значительного количества сил в район международной границы, на что российские войска вряд ли пойдут, учитывая давнюю цель российских военных — захватить остальную территорию Луганской и Донецкой областей", - сказано в отчете.

По оценкам ISW, российские войска продвинулись в направлении Волчанска, однако не располагают соответствующими доказательствами, чтобы оценить приблизительную линию фронта в непосредственной близости.

"ISW с высокой долей уверенности оценивает, опираясь на достоверную украинскую отчетность и преобладающее количество доказательств, что российские войска захватили о Стрелечье, Красное и Борисовку, но пока не видела геолокационного подтверждения этой оценки", - подчеркнули аналитики.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 мая в 5 утра произошла попытка прорыва российских войск на линию украинской обороны.

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