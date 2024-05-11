Практика судов
  1. В Украине

Как изменились потребительские цены в апреле – в Госстате обнародовали цифры

10:16, 11 мая 2024
Больше подешевели яйца, но выросли цены на говядину, масло, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию, фрукты.
Как изменились потребительские цены в апреле – в Госстате обнародовали цифры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Потребительские цены в Украине в апреле выросли на 0,2% по сравнению с мартом. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

«Инфляция на потребительском рынке в апреле 2024 г. по сравнению с мартом 2024 г. составила 0,2%, с начала года – 1,4%. Базовая инфляция в апреле 2024 г. по сравнению с мартом 2024 г. составила 0,7%, с начала года – 2,5%», – отмечают там.

По данным Госстата, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Больше всего (на 19,2%) подешевели яйца. На 2,4-0,3% снизились цены на сахар, сало, продукты переработки зерновых, овощи, молоко. На 1,2–0,6% выросли цены на говядину, масло, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию, фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 0,9%, в том числе обувь – на 1,3%, одежда – на 0,5%.

Рост цен в области здравоохранения на 1,4% произошел в первую очередь за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,9%.

Цены на транспорт выросли на 2,1% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,7%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель ООО обжаловал протокол ТЦК, ссылаясь на то, что его подписал свидетель, который сам работает в ТЦК и является мужем судьи – апелляционный суд разобрался, есть ли здесь нарушения

На директора предприятия составили протокол за невыполнение им распоряжения ТЦК об обеспечении явки работников, но он указал, что свидетель, подписавший этот протокол, является заинтересованным лицом, ведь работает в том же ТЦК и является мужем судьи суда, где рассматривалось дело по иску директора к ТЦК.

Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

Мужчина считал, что наличие у него отсрочки благодаря бронированию делает невозможным вручение ему «мобилизационной» повестки – что решил апелляционный суд

Влияет ли наличие бронирования от Минэкономики на возможность вручения лицу «мобилизационной» повестки, пояснил в своем решении Шестой апелляционный административный суд.

В Верховной Раде зарегистрировали проект об обнародовании фактического пребывания военнообязанных родственников министров и топ-чиновников

Предлагается обнародовать информацию о местонахождении военнообязанных лиц – близких родственников министров, а также действующих государственных служащих категорий «А» и «Б» за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Кабмин предлагает изменить механизм передислокации воинских частей, военных учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ

Передислокация будет производиться по решению Генштаба по согласованию с Министерством обороны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси