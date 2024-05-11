Как изменились потребительские цены в апреле – в Госстате обнародовали цифры

Больше подешевели яйца, но выросли цены на говядину, масло, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию, фрукты.

Потребительские цены в Украине в апреле выросли на 0,2% по сравнению с мартом. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

«Инфляция на потребительском рынке в апреле 2024 г. по сравнению с мартом 2024 г. составила 0,2%, с начала года – 1,4%. Базовая инфляция в апреле 2024 г. по сравнению с мартом 2024 г. составила 0,7%, с начала года – 2,5%», – отмечают там.

По данным Госстата, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Больше всего (на 19,2%) подешевели яйца. На 2,4-0,3% снизились цены на сахар, сало, продукты переработки зерновых, овощи, молоко. На 1,2–0,6% выросли цены на говядину, масло, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию, фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 0,9%, в том числе обувь – на 1,3%, одежда – на 0,5%.

Рост цен в области здравоохранения на 1,4% произошел в первую очередь за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,9%.

Цены на транспорт выросли на 2,1% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,7%.

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