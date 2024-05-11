Мужчине, который бросался на полицию и угрожал оружием на Киевщине, избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения мужчине, который достал оружие и бросался на полицейских на Киевщине.

В Броварском горрайонном суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен, мужчине, который достал оружие и бросался на полицейских.

Об этом пишут в Национальной полиции Украины. Там отмечают, что мужчине за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно об инциденте

Вечером 8 мая 50-летний мужчина совершал правонарушение в заведении в нетрезвом состоянии. Когда полицейские прибыли по вызову, мужчина продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, а в конце достал оружие и угрожал правоохранителям, пишут в полиции.

Правоохранители задержали мужчину и изъяли оружие.

По фактам совершения хулиганских действий, с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины), и умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких ибо средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины) следователями объявлено ему о подозрении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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