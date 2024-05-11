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Чоловіку, який кидався на поліцію та погрожував зброєю на Київщині, обрали запобіжний захід

12:23, 11 травня 2024
Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який дістав зброю та кидався на поліцейських на Київщині.
Чоловіку, який кидався на поліцію та погрожував зброєю на Київщині, обрали запобіжний захід
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У Броварському міськрайонному суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, з можливістю внесення застави на суму 242 тисячі гривень, чоловіку, який  який дістав зброю та кидався на поліцейських.

Про це пишуть у Національній поліції України. Там зазначають, що чоловіку за вчинене загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Що відомо про інцидент

Увечері 8 травня 50-річний чоловік вчиняв правопорушення у закладі у нетверезому стані. Коли поліцейські прибули на виклик, чоловік продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям, пишуть у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю.

За фактами вчинення хуліганських дій, із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України), та умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України) слідчими оголошено йому про підозру.

Наразі триває досудове розслідування.

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