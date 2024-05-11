Як змінилися споживчі ціни у квітні – у Держстаті оприлюднили цифри

Найбільше подешевшали яйця, але зросли ціни на яловичину, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, фрукти.

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Споживчі ціни в Україні у квітні зросли на 0,2% у порівнянні з березнем. Про це повідомила Державна служба статистики.

«Інфляція на споживчому ринку у квітні 2024 р. порівняно із березнем 2024 р. становила 0,2%, з початку року – 1,4%. Базова інфляція у квітні 2024 р. порівняно із березнем 2024 р. становила 0,7%, з початку року – 2,5%», – зазначають там.

За даними Держстату, на споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4–0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі, молоко. Водночас на 1,2–0,6% зросли ціни на яловичину, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 0,9%, у тому числі взуття – на 1,3%, одяг – на 0,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 2,1% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,7%.

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