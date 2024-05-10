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Застосували авіацію, артилерію та бронетехніку: на Харківщині росіяни спробували прорвати лінію оборони

13:32, 10 травня 2024
На Харківщині українські захисники відбили спробу прориву ворога, наразі тривають інтенсивні бої.
Застосували авіацію, артилерію та бронетехніку: на Харківщині росіяни спробували прорвати лінію оборони
Джерело фото: Генштаб
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За даними Міністерства оборони України, у п’ятницю, 10 травня, о 5 ранку відбулася спроба прориву російських військ на лінію української оборони. Проте ці атаки були відбиті, а зараз на передовій тривають бої різної інтенсивності.

«Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності», – йдеться у повідомленні», – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим для посилення оборони на цій ділянці фронту були спрямовані резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога.

«Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість та хоробрість для захисту наших позицій», – додали у Міноборони.

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