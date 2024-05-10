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З Вовчанської громади на Харківщині почали масово евакуювати населення — МВА

13:23, 10 травня 2024
Евакуацію населення проводять через масовані обстріли російських окупантів.
З Вовчанської громади на Харківщині почали масово евакуювати населення — МВА
Фото: atn.ua
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Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що з міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Про це він сказав у коментарі «Громадському радіо».

 «Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів», — сказав очільник адміністрації.

Евакуація відбувається тому, що наразі російська армія масовано обстрілює місто: «Місцеві кажуть, що такого обстсрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють».

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