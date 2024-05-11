В Киеве из-за аварии отсутствует водоснабжение на ряде улиц – что известно

На улице Константиновская произошла авария, продолжается ликвидация повреждения водопроводной магистрали.

Иллюстративное изображение: Киевводоканал

В столице произошла авария на улице Константиновская. Как сообщают в Киевской городской госадминистрации по информации «Киевводоканала», продолжается ликвидация повреждения водопроводной магистрали диаметром 500 мм.

Временно отсутствует водоснабжение на улицах:

Межигорская,

Спасская,

Юрковская,

Константиновская.

В КГГА подчеркивают, что специалисты работают над устранением аварийной ситуации и прилагают максимум усилий, чтобы восстановить водоснабжение потребителей как можно быстрее.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что хмельничанин через суд добился от соседей компенсации за затопленную квартиру: детали дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.