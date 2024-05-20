Нужно ли военнослужащим обновлять свои данные: ответ Минобороны

Действующим военным не нужно обновлять данные о себе, потому что они не состоят на военном учете.

Как известно, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Теперь у граждан есть 60 дней на обновление данных в ТЦК, ЦНАПах и в приложении Резерв+. Приложение можно скачать на смартфон.

Действующим военнослужащим не нужно обновлять данные о себе, поэтому им нет необходимости загружать приложение «Резерв+». Об этом отметила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В ведомстве отмечают, что военным не нужно обновлять данные о себе. Они не стоят на военном учете, поэтому не могут нарушать его правила.

«Если вы все же скачали приложение и увидели статус «в розыске», это означает, что ТЦК не успел оцифровать ваши данные. Вы или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр и предоставить необходимые документы — паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу», — отметила она.

Отдельно в министерстве просят также невоеннообязанные женщины не загружать «Резерв+» и не создавать дополнительную нагрузку на систему.

«Мы очень просим всех, кто не военнообязанных, призывников и резервистов, не загружать приложение. Мы понимаем, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Но количество запросов на авторизацию рекордное. Поэтому это может приводить к излишней нагрузке на серверы и сбои», – отметили в МОУ.

Также стало известно, сколько мужчин обновили свои военно-учетные данные в Резерв+.

Ранее мы сообщали, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

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