Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У разі відображення помилок в Резерв+ в Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК за місцем обліку

19:02, 20 травня 2024
Також у Міноборони закликали невійськовозобов’язаних жінок не вантажити Резерв+.
У разі відображення помилок в Резерв+ в Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК за місцем обліку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що робити військовослужбовцям, які мають статус «в розшуку» в застосунку Резерв+.

«Чому так? Військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.

Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус «в розшуку», це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу» - зазначила вона.

На питання, чому застосунок не доступний за кордоном, заступник міністра зазначила, що у деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін.

«Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня» - впевнена вона.

Також Черногоренко закликала невійськовозобов'язаних жінок не завантажувати Резерв+.

«Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої» - підкреслила заступник міністра.

За її словами, помилки у відображенні даних в Резерв+ — це наслідок людського фактору. «Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки» - пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг».

Також ми писали, що розсилати повістки «Укрпоштою» будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі відображення помилок в Резерв+ в Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК за місцем обліку

Також у Міноборони закликали невійськовозобов’язаних жінок не вантажити Резерв+.

Представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Представник ТЦК при перевірці військово-облікового документа повинен буде пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом чи посвідченням офіцера, військовим квитком.

У разі невидання начальником держадміністрації розпорядження про заходи мобілізації керівник ТЦК невідкладно інформуватиме Генштаб

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин начальником обласної, Київської міської держадміністрації розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник ТЦК та невідкладно доводить його до виконавців, а також інформує про ігнорування Генштаб.

Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки

Новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду