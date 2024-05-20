У разі відображення помилок в Резерв+ в Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК за місцем обліку

Також у Міноборони закликали невійськовозобов’язаних жінок не вантажити Резерв+.

Заступник міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що робити військовослужбовцям, які мають статус «в розшуку» в застосунку Резерв+.

«Чому так? Військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.

Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус «в розшуку», це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу» - зазначила вона.

На питання, чому застосунок не доступний за кордоном, заступник міністра зазначила, що у деяких країнах застосунок ще може бути не доступним, бо маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін.

«Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня» - впевнена вона.

Також Черногоренко закликала невійськовозобов'язаних жінок не завантажувати Резерв+.

«Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої» - підкреслила заступник міністра.

За її словами, помилки у відображенні даних в Резерв+ — це наслідок людського фактору. «Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки» - пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг».

Також ми писали, що розсилати повістки «Укрпоштою» будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Автор: Наталя Мамченко

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