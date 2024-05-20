В случае отображения ошибок в Резерв+ в Минобороны рекомендуют обратиться в ТЦК по месту учета

Также в Минобороны призвали невоеннообязанных женщин не загружать Резерв+.

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко сообщила, что делать военнослужащим, имеющим статус «в розыске» в приложении Резерв+.

«Почему так? Военнослужащим не нужно обновлять данные о себе. Они не стоят на военном учете и не могут нарушать правила учета.

Если вы все же скачали приложение и увидели статус «в розыске», это означает, что ТЦК не успел оцифровать ваши данные. Вы или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр и предоставить необходимые документы — паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу» - отметила она.

На вопрос, почему приложение не доступно за рубежом, замминистра отметила, что в некоторых странах приложение еще может быть недоступно, потому что маркетам нужно несколько дней на обработку любых изменений.

«Команда решает этот вопрос. В ближайшие дни приложение будет доступно, как на Android, так и на iOS. И все успеют обновить данные до 16 июля» – уверена она.

Также Черногоренко призвала невоеннообязанных женщин не скачивать Резерв+.

«Мы очень просим всех, кто не военнообязанный, не призывник и не резервист, не загружать приложение. Мы понимаем, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Но количество запросов на авторизацию рекордное. Поэтому это может вызвать излишнюю нагрузку на серверы и сбои» - подчеркнула замминистра.

По ее словам, ошибки в отображении данных в Резерв+ - это следствие человеческого фактора. «Такое периодически случается, когда информация с бумажных карт вручную переносится в реестр. Рекомендуем обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете, чтобы исправить ошибки», - объяснила Черногоренко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», тратить время на ручное заполнение повесток ТЦК не потребуется – они смогут формироваться средствами Реестра «Оберег».

Также мы писали, что рассылать повестки «Укрпочтой» будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по адресу места жительства или адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены группами оповещения, в состав которых могут включаться руководитель учреждения (организации) или ФЛП, предоставляемые услуги по управлению многоквартирными домами или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Автор: Наталья Мамченко

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