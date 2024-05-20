Тратить время на ручное заполнение повесток ТЦК не потребуется – они смогут формироваться средствами Реестра «Оберег»

Заполненные повестки смогут формироваться автоматически с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Работникам ТЦК не нужно будет заполнять повестки вручную. Так, одним из способов формирования повесток станет автоматическое их заполнение данными из Реестра военнообязанных «Оберег». Собственно, именно с этой целью в законе об усилении мобилизации 10449 предусмотрена возможность наложения квалифицированной электронной подписи на повестку. Впрочем, это не значит, что их рассылают в электронном виде. Это пока только касается упрощения бюрократической работы для ТЦК.

Следовательно, согласно Порядку повестка формируется двумя способами:

с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег»

или бланк повестки заполняется представителем районного (городского) ТЦК или его отдела.

Руководитель районного (городского) ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью.

Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно Порядку в повестке указываются:

ФИО и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование районного (городского) ТЦК, издавшего повестку;

цель вызова; место, день и время явки по вызову;

подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Повестки имеют право вручать:

представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей администрации;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов – в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие соответствующих исполнительных органов советов;

представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) – на всей территории Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», рассылать повестки «Укрпочтой» будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по адресу места жительства или по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены группами оповещения, в состав которых могут включаться руководитель учреждения (организации) или ФЛП, предоставляющие услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.