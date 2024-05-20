Тратить время на ручное заполнение повесток ТЦК не потребуется – они смогут формироваться средствами Реестра «Оберег»

Работникам ТЦК не нужно будет заполнять повестки вручную. Так, одним из способов формирования повесток станет автоматическое их заполнение данными из Реестра военнообязанных «Оберег». Собственно, именно с этой целью в законе об усилении мобилизации 10449 предусмотрена возможность наложения квалифицированной электронной подписи на повестку. Впрочем, это не значит, что их рассылают в электронном виде. Это пока только касается упрощения бюрократической работы для ТЦК.
Следовательно, согласно Порядку повестка формируется двумя способами:
Руководитель районного (городского) ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью.
Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Согласно Порядку в повестке указываются:
Повестки имеют право вручать:
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», рассылать повестки «Укрпочтой» будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.
Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по адресу места жительства или по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены группами оповещения, в состав которых могут включаться руководитель учреждения (организации) или ФЛП, предоставляющие услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
Автор: Наталья Мамченко
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