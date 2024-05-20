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Тратить время на ручное заполнение повесток ТЦК не потребуется – они смогут формироваться средствами Реестра «Оберег»

13:30, 20 мая 2024
Заполненные повестки смогут формироваться автоматически с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».
Тратить время на ручное заполнение повесток ТЦК не потребуется – они смогут формироваться средствами Реестра «Оберег»
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Работникам ТЦК не нужно будет заполнять повестки вручную. Так, одним из способов формирования повесток станет автоматическое их заполнение данными из Реестра военнообязанных «Оберег». Собственно, именно с этой целью в законе об усилении мобилизации 10449 предусмотрена возможность наложения квалифицированной электронной подписи на повестку. Впрочем, это не значит, что их рассылают в электронном виде. Это пока только касается упрощения бюрократической работы для ТЦК.

Следовательно, согласно Порядку повестка формируется двумя способами:

  • с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег»
  • или бланк повестки заполняется представителем районного (городского) ТЦК или его отдела.

Руководитель районного (городского) ТЦК или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или лично подписывает повестку и скрепляет гербовой печатью.

Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно Порядку в повестке указываются:

  • ФИО и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
  • наименование районного (городского) ТЦК, издавшего повестку;
  • цель вызова; место, день и время явки по вызову;
  • подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;
  • регистрационный номер повестки;
  • разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Повестки имеют право вручать:

  • представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК;
  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей администрации;
  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов – в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие соответствующих исполнительных органов советов;
  • представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
  • представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) – на всей территории Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», рассылать повестки «Укрпочтой» будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по адресу места жительства или по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены группами оповещения, в состав которых могут включаться руководитель учреждения (организации) или ФЛП, предоставляющие услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Автор: Наталья Мамченко

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