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Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»

13:30, 20 травня 2024
Заповнені повістки зможуть формуватися автоматично за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».
Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»
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Працівникам ТЦК не потрібно буде заповнювати повістки вручну. Так, одним зі способів формування повісток буде автоматичне їх заповнення даними з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Власне, саме з цією метою у законі про посилення мобілізації 10449 передбачили можливість накладення кваліфікованого електронного підпису на повістку. Втім, це не означає, що їх будуть розсилати в електронному вигляді. Це поки лише торкається спрощення бюрократичної роботи для ТЦК.

Отже, відповідно до Порядку повістка формується двома способами:

  • за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг»
  • або бланк повістки заповнюється представником районного (міського) ТЦК або його відділу.

Керівник районного (міського) ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.

Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно з Порядком у повістці зазначаються:

  • ПІБ і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
  • найменування районного (міського) ТЦК, що видав повістку;
  • мета виклику; місце, день і час явки за викликом;
  • підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;
  • реєстраційний номер повістки;
  • роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Повістки мають право вручати:

  • представники ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;
  • представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної адміністрації;
  • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів рад;
  • представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);
  • представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», розсилати повістки «Укрпоштою» будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). 

Автор: Наталя Мамченко

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Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»

Заповнені повістки зможуть формуватися автоматично за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних

Стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

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Для організації роботи груп вручення повісток керівник ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначається порядок залучення керівника організації або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління ОСББ до груп оповіщення.

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