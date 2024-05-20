Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»

Працівникам ТЦК не потрібно буде заповнювати повістки вручну. Так, одним зі способів формування повісток буде автоматичне їх заповнення даними з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Власне, саме з цією метою у законі про посилення мобілізації 10449 передбачили можливість накладення кваліфікованого електронного підпису на повістку. Втім, це не означає, що їх будуть розсилати в електронному вигляді. Це поки лише торкається спрощення бюрократичної роботи для ТЦК.
Отже, відповідно до Порядку повістка формується двома способами:
Керівник районного (міського) ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.
Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Згідно з Порядком у повістці зазначаються:
Повістки мають право вручати:
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», розсилати повістки «Укрпоштою» будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.
Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
Автор: Наталя Мамченко
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