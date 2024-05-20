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На Прикарпатті засудили чоловіка, який після отримання «бойової повістки» не прийшов до ТЦК через страх

15:32, 20 травня 2024
З’ясувалось, що він вже був засуджений за ухилення від мобілізації.
На Прикарпатті засудили чоловіка, який після отримання «бойової повістки» не прийшов до ТЦК через страх
Фото: Факти
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На Прикарпатті засудили чоловіка, який після отримання «бойової повістки» не прийшов до ТЦК через страх. Вирок у справі № 348/314/24 виніс Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області.

Як відомо з матеріалів справи, обвинувачений раніше був засуджений та відбув три місяці арешту, був звільнений у серпні 2023 року. Він розлучений, має повну загальну середню освіту та працює на тимчасових заробітках.

21 вересня 2023 року чоловік пройшов медогляд та був визнаний ВЛК придатним до служби. Після цього йому вручили «бойову повістку» з викликом на 27 вересня.

Однак у призначену дату працівники ТЦК на військовозобов’язаного так і не дочекались. Прав на відстрочку від призову або поважних причин для неявки він не мав. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

На суді чоловік визнав себе винним. Він підтвердив, що пройшов медкомісію та отримав повістку, був попереджений про наслідки своєї відмови від служби. За його словами, права на відстрочку він не мав, але «побоявся» і в ТЦК не пішов. Він розкаявся та попросив не ув’язнювати.

Суд визнав щире каяття та повне визнання вини обвинуваченого як обставини, що пом’якшують покарання. Обставиною, що обтяжує покарання, вказаний «рецидив злочину». Також було враховано, що попередня судимість чоловіка — непогашена.

Чоловіка визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

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