Выяснилось, что он уже был осужден за уклонение от мобилизации.

Фото: Факти

В Прикарпатье осудили мужчину, который после получения «боевой повестки» не пришел в ТЦК из-за страха. Приговор по делу №348/314/24 вынес Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области.

Как известно из материалов дела, обвиняемый ранее был осужден и отбыл три месяца ареста, был уволен в августе 2023 года. Он разведен, имеет полное среднее образование и работает на временных заработках.

21 сентября 2023 мужчина прошел медосмотр и был признан ВВК годным к службе. После этого ему вручили «боевую повестку» с вызовом на 27 сентября.

Однако в назначенную дату работники ТЦК военнообязанного так и не дождались. Прав на отсрочку от призыва или уважительных причин для неявки у него не было. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

На суде мужчина признал себя виновным. Он подтвердил, что прошел медкомиссию и получил повестку, был предупрежден о последствиях отказа от службы. По его словам, права на отсрочку у него не было, но «побоялся» и в ТЦК не пошел. Он раскаялся и попросил не сажать.

Суд признал искреннее раскаяние и полное признание вины обвиняемого как обстоятельства, смягчающие наказание. Обременяющим наказание обстоятельством указан «рецидив преступления». Также было учтено, что предыдущая судимость мужчины непогашенная.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

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