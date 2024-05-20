Укрэнерго объявило о почасовых отключениях света 21 мая

Отключения будут продолжаться с севера и на протяжении всех суток.

Укрэнерго сообщает, что во вторник, 21 мая, отключение электроэнергии будут осуществлять на всей территории Украины. Они будут продолжаться с севера и на протяжении всех суток.

Графики отключения будут действовать для промышленных и бытовых потребителей и будут почасовыми.

В Укрэнерго подчеркнули, что графики будут применяться при превышении определенных объемов лимитов потребления, о которых уже сообщили каждому облэнерго.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, что цвет означают в графиках стабилизационных отключений.

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