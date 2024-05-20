Укренерго оголосило про погодинні відключення світла 21 травня

Відключення триватимуть від півночі та впродовж усієї доби.

Укренерго повідомляє, що у вівторок, 21 травня відключення електроенергії здійснюватимуть на всій території України. Вони триватимуть від півночі та впродовж усієї доби.

Графіки відключення діятимуть для промислових та побутових споживачів, і вони будуть погодинними.

В Укренерго наголосили, що графіки застосовуватимуть за умови перевищення визначених обсягів лімітів споживання, про які вже повідомили кожному обленерго.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, що означають кольори у графіках стабілізаційних відключень.

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