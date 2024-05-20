Минобразования рекомендует университетам и профтехам начать учебный год первой половины августа

Университетам, ФПО и профтехам рекомендуется начать 2024/2025 год для всех, кроме первокурсников, уже в первой половине августа 2024 года.

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Учитывая тяжелую ситуацию в энергосистеме Украины, Министерство образования и науки предоставило рекомендации по организации образовательного процесса.

Министр Оксен Лисовой отметил, что ведомство готовится к учебному году 2024/2025.

Задача министерства – создать гибкий график образовательного процесса, который будет адаптирован к экономному использованию энергоресурсов.

Так, в рамках подготовки к новому 2024/2025 учебному году Минобразования призывает к ряду важных рекомендаций.

Для заведений высшего образования и профессионального высшего образования:

Если возможно, начать учебный год 2024/2025 в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей кроме студентов первых курсов.

Использовать субботние дни в качестве рабочих в теплые месяцы года.

С середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, — продолжить занятия в дистанционном формате.

При необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025, кроме выпускных курсов.

Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты.

В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса в основном в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями.

В прифронтовых и приграничных областях, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБ) и ракетных атак (С-300) и т.д., образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. По согласованию с областными военными администрациями — на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате.

Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала «Воздушная тревога» или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений.

Для заведений профессионального (профессионально-технического) образования:

Если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.

Использовать субботние дни в качестве рабочих в теплые месяцы года. В случае необходимости также можно продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.

Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно. Важно: в зависимости от ситуации ситуации в области, областными военными государственными администрациями может быть принято решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме.

Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендуем использовать учебные мастерские, лаборатории заведений П(ПТ)О, а если есть потребность и возможности, обеспечить ее прохождение дистанционно.

Также рекомендации по подготовке к новому учебному году в скором времени получат заведения общего среднего образования.

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