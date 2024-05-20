Также бизнес просят снизить использование наружной рекламы.

В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области, передает Киевская областная военная администрация.

Начальник КОВА Руслан Кравченко также обратился в органы местного самоуправления с просьбой активнее работать с бизнесом о необходимости экономного использования наружного освещения.

«Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов – это прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам – общая ответственность», – отметил Кравченко.

Как сообщалось, Укрэнерго объявило о почасовых отключениях света 21 мая.

Также известно, что в Киеве решили снизить яркость уличных фонарей. Это позволит добиться общей экономии не менее 20%.

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