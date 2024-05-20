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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и министра обороны Галланта

20:08, 20 мая 2024
Блинкен отверг приравнивание прокурором МУС высокопоставленных чиновников Израиля к террористам ХАМАС, назвав это «позорным».
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и министра обороны Галланта
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил призыв прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта и одновременно лидеров террористов ХАМАС. Об этом сообщает «Европейская правда».

В частности, Блинкен отверг приравнивание прокурором МУС высокопоставленных чиновников Израиля к террористам ХАМАС, назвав это «позорным».

«ХАМАС – это жестокая террористическая организация, совершившая самое ужасное массовое убийство евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживает в заложниках десятки невинных людей, в том числе американцев», – подчеркнул госсекретарь.

Он также напомнил, что США изначально не признавали юрисдикции суда в Гааге в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС, и подчеркнул, что МКС не предоставил Израилю, проводящему расследование обвинений против своих военных, помочь с расследованием.

По его словам, тот факт, что Израиль был готов сотрудничать с прокурором Международного уголовного суда, а работники его офиса как раз направлялись в Тель-Авив с целью переговоров по этому вопросу, «подвергает сомнению легитимность и достоверность этого расследования».

«По сути, это решение ничем не помогает и может поставить под угрозу текущие усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и увеличить объемы гуманитарной помощи – целей, которые Соединенные Штаты продолжают неустанно преследовать», – подытожил Блинкен.

Как сообщалось ранее, главнй прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подал ходатайство об ордерах на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Также Карим Хан требует выдать ордер на арест трех лидеров движения ХАМАС.

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