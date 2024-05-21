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МОН рекомендует вузам начать новый учебный год в первой половине августа

11:46, 21 мая 2024
Также учреждениям рекомендуют использовать субботние дни в качестве рабочих в теплые месяцы года.
МОН рекомендует вузам начать новый учебный год в первой половине августа
Источник фото: Philippe Bout / Unsplash
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Министерство образования и науки Украины в рамках подготовки к новому учебному году рекомендует учреждениям высшего образования и профессионального предвысшего образования использовать субботние дни в теплые месяцы года.

Также рекомендуется, по возможности, начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей кроме студентов первых курсов.

Среди других рекомендаций МОН:

  • С середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, — продолжить занятия в дистанционном формате.
  • При необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025, кроме выпускных курсов.
  • Проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты.
  • В тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса в основном в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями.
  • В прифронтовых и приграничных областях образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. По согласованию с областными военными администрациями — на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате.
  • Предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала «Воздушная тревога» или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений.

Для учреждений профессионального (профессионально-технического) образования:

  • Если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов.
  • Использовать субботние дни в качестве рабочих в теплые месяцы года. В случае необходимости также можно продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.
  • Организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно. Важно: в зависимости от ситуации с безопасностью в области, областными военными государственными администрациями может быть принято решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме.
  • Если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендуют использовать учебные мастерские, лаборатории учреждений П(ПТ)О, а в случае необходимости и возможности обеспечить ее прохождение дистанционно.

Также рекомендации по подготовке к новому учебному году в скором времени получат учреждения общего среднего образования.

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