В Украину из Лондона прибыла колонна утилизированных автомобилей

Лондон передал Украине 20 автомобилей для медицинских и гуманитарных нужд.

Источник фото: The Guardian

На выходных в Украину прибыла колонна из 20 автомобилей, переданных Лондоном в рамках программы утилизации транспортных средств со сверхнизким уровнем выбросов (Ulez). Об этом сообщает The Guardian.

Всего с момента запуска программы 15 марта Украине было передано более 100 автомобилей, около половины из которых уже доставлено. Кроме того, еще 13 автомобилей сейчас находятся в пути. Эти транспортные средства будут использоваться для медицинских и гуманитарных нужд, особенно вблизи линии фронта, где обычные автомобили и фургоны служат для транспортировки раненых с поля боя в больницы.

Зона Ulez была расширена мэром Лондона Садиком Ханом в августе 2023 года и теперь охватывает всю столицу, делая ее крупнейшей в мире зоной взимания платы за загрязнение окружающей среды. Владельцы автомобилей, не соответствующих минимальным стандартам выбросов, должны платить 12,50 фунтов стерлингов в день за въезд в эту зону.

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