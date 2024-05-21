В Европе хотят начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в июне, — СМИ

Чиновники Евросоюза хотят начать формальные переговоры о вступлении Украины не позднее 25 июня.

Ряд официальных лиц Европейского Союза настаивают на том, чтобы начать переговоры по вступлению Украины в блок уже 25 июня. Об этом со ссылкой на 5 дипломатов сообщило издание Politico.

Собеседники источника отметили, что европейские дипломаты и Украина интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров. В частности, идет интенсивная двусторонняя дипломатия, чтобы решить «проблемы венгерских меньшинств» в Украине.

По словам одного из дипломатов ЕС, Венгрия возможно захочет затормозить переговоры о вступлении Украины до того, как в июле она возьмет на себя шестимесячное председательство в Совете ЕС.

Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции Брюсселя и Киева до того, как Венгрия возьмет на себя председательство в Совете ЕС 1 июля.

Ранее председатель Европарламента пообещала поддержку Украине на пути к вступлению в ЕС.

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