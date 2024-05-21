У Європі хочуть розпочати переговори про вступ України до ЄС вже в червні, — ЗМІ

Посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.

Низка офіційних осіб Європейського Союзу наполягають на тому, щоб розпочати переговори щодо вступу України до блоку вже 25 червня. Про це з посиланням на 5 дипломатів повідомило видання Politico.

Співрозмовники джерела зазначили, що наразі європейські дипломати та Україна інтенсивно працюють, намагаючись переконати угорський уряд дати свою згоду на початок переговорів. Зокрема йде інтенсивна двостороння дипломатія, щоб вирішити «проблеми угорських меншин» в Україні.

За словами одного із дипломатів ЄС, Угорщина, можливо, захоче загальмувати переговори про вступ України до того, як у липні вона візьме на себе шестимісячне головування в Раді ЄС.

Україна та її прибічники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем та Києвом до того, як Угорщина візьме на себе головування у Раді ЄС 1 липня.

Раніше голова Європарламенту пообіцяла підтримку Україні на шляху до вступу в ЄС.

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