У Польщі затримали 9 осіб, яких звинувачують у диверсіях на замовлення рф — Дональд Туск

Зловмисники працювали на замовлення російських спецслужб.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що спецслужби країни арештували 9 осіб, які на замовлення рф вчиняли на території Польщі диверсії та саботаж. Про це він сказав в ефірі TVN24.

«Зараз у нас заарештовано дев’ятеро підозрюваних, яким висунуто обвинувачення у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на замовлення російських спецслужб. Це стосується побиття, підпалу та замаху на підпал», - сказав він.

Туск додав, що ця справа є дуже серйозною і окрім Польщі це стосується ще кількох країн Європи, зокрема Литви, Латвії та Естонії, а також Швеції.

За словами польського премʼєра, наразі Варшава тісно співпрацює з союзниками та сусідніми країнами.

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