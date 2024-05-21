В Польше задержали 9 человек, которых обвиняют в диверсиях по заказу рф — Дональд Туск

Злоумышленники работали по заказу российских спецслужб.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что спецслужбы страны арестовали 9 человек, которые по заказу рф совершали на территории Польши диверсии и саботаж. Об этом он сказал в эфире TVN24.

«Сейчас у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по заказу российских спецслужб. Это касается избиения, поджога и покушения на поджог», - сказал он.

Туск добавил, что это дело очень серьезное и кроме Польши это касается еще нескольких стран Европы, в частности Литвы, Латвии и Эстонии, а также Швеции.

По словам польского премьера, в настоящее время Варшава тесно сотрудничает с союзниками и соседними странами.

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