В Україну з Лондона прибула колона утилізованих автомобілів

Лондон передав Україні 20 автомобілів для медичних і гуманітарних потреб.

Джерело фото: The Guardian

На вихідних в Україну прибула колона з 20 автомобілів, переданих Лондоном у рамках програми утилізації транспортних засобів з наднизьким рівнем викидів (Ulez). Про це повідомляє The Guardian.

Всього з моменту запуску програми 15 березня Україні було передано понад 100 автомобілів, близько половини з яких вже доставлено. Крім того, ще 13 автомобілів зараз перебувають у дорозі. Ці транспортні засоби будуть використовуватися для медичних і гуманітарних потреб, особливо поблизу лінії фронту, де звичайні автомобілі та фургони служать для транспортування поранених з поля бою до лікарень.

Зона Ulez була розширена мером Лондона Садіком Ханом у серпні 2023 року та тепер охоплює всю столицю, роблячи її найбільшою у світі зоною стягнення плати за забруднення навколишнього середовища. Власники автомобілів, що не відповідають мінімальним стандартам викидів, повинні сплачувати 12,50 фунтів стерлінгів на день за в'їзд у цю зону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.