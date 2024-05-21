Женщина с ножом напала на начальную школу в Китае: 2 погибших, 10 раненых

45-летнюю нападавшую задержала полиция.

Источник фото: ukranews

В китайской провинции Цзянси произошла трагедия: женщина напала на начальную школу с ножом, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и 10 получили ранения. Об этом сообщает The Independent.

Нападение произошло в начальной школе Минде в городе Вэньфан, Гуйси. Полиция задержала 45-летнюю женщину, которая с фруктовым ножом совершила нападение. Пока неизвестно, есть ли среди погибших или раненых дети.

После нападения школа была эвакуирована.

По данным издания, это далеко не первый случай нападения с ножом в Китае за последний год.

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