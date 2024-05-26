Во Франции мужчина с ножом напал на людей в метро, есть пострадавшие

Во французском метро на пассажиров напали с ножом.

Источник фото: Lucas Gallone / Unsplash

Во Франции три человека получили ранения после того, как неизвестный совершил нападение с ножом в метро в городе Лион 26 мая.

Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на заявление заместителя мэра по безопасности Лиона Мохамеда Чихи.

«Наши мысли с тремя ранеными», - сообщил Мохамед Чихи. По его словам, подозреваемый был задержан.

Также ранее стало известно, что женщина с ножом напала на начальную школу в Китае.

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