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В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ

07:18, 27 мая 2024
Киев готовится к тяжелой зиме с новыми мини-ТЭЦ.
В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ
Источник фото: pragmatika.media
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Заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко объявил о планах размещения шести мини-теплоэлектростанций (мини-ТЭЦ) на правом и левом берегах Киева. Об этом он заявил в программе телеканала «Киев. 24».

Подчеркивая важность этого шага, Бондаренко отметил, что город готовится к тяжелой зиме, особенно с учетом последних атак на энергетическую систему Украины. Он отметил, что ограничения в энергоснабжении становятся актуальными, и город должен обеспечить себя возможностью минимизировать эти ограничения.

«К чему готовится столица - это тяжелая зима, на самом деле тяжелая зима. Мы понимаем, что последние удары, которые были сделаны врагом по энергетической системе Украины, они вызывают ограничения в энергоснабжении. Мы понимаем, что Киев не является островом. Мы зависимы также от объединенной энергосистемы Украины и такие же ограничения будут у нас. Соответственно, конечно, что столица готовится к тому, чтобы каким-то образом по крайней мере минимизировать эти ограничения, насколько это возможно. Вот сегодня мы говорим о вообще новой концепции энергетики столицы. Это шесть мини-ТЭЦ", - сказал Бондаренко.

Эти шесть мини-ТЭЦ способны обеспечить электроэнергией, теплом и водой около 300 тысяч киевлян. Бондаренко пояснил, что это позволит минимизировать риск крупных отключений энергии и обеспечит город независимостью от централизованных источников энергоснабжения.

По его словам, уже есть донорское оборудование для мини-ТЭЦ, и также планируется модернизация существующих котельных. В будущем планируется рассматривать возможность установки индивидуальных котельных для многоквартирных домов, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение жителей города.

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