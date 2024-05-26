В Украине с 6 утра будут действовать графики отключения света

Лимиты на потребление электроэнергии введут с 6:00 до 24:00.

По данным Укрэнерго, завтра, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 6 утра до 24:00.

В компании отмечают, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений света.

Кроме того, отмечают, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функции жизнеобеспечения населения не будут ограничиваться.

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