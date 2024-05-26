В Україні з 6 ранку діятимуть графіки відключення світла

Ліміти на споживання електроенергії введуть з 6:00 до 24:00.

За даними Укренерго, завтра, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів будуть діяти в усіх регіонах України з 6 ранку до 24:00.

В компанії зазначають, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Крім того, зазначають, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення не обмежуватимуться.

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