Жителям Харкова та області збільшать субсидію на електрику у неопалювальний сезон

Додатково звертатися за перерахунком субсидій не потрібно.

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Уряд ухвалив рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

«Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків'яни, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги з 74 грн до 370 гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додатково звертатися за перерахунком субсидій не потрібно. Перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію даного рішення Уряду, буде проведено ПФУ автоматично.

Як раніше стало відомо, Уряд ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію до кінця травня.

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