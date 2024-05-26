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росія випустила майже 10 тисяч КАБів на Україну в 2024 році, – Умєров

19:06, 26 травня 2024
Умєров наголосив на посиленні ППО України.
росія випустила майже 10 тисяч КАБів на Україну в 2024 році, – Умєров
Джерело фото: EPA/UPG
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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що з початку 2024 року російська армія випустила майже 10 тисяч керованих авіабомб на територію України. Про це заявив він, реагуючи на останні атаки росіян на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові.

Умєров висловив серйозну обуреність і наголосив на необхідності посилення оборонних можливостей України, зокрема, у сфері протиповітряної оборони та авіації. Він зазначив, що країна потребує більш сучасних систем протиповітряної оборони для захисту від таких нападів.

«Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення», — наголосив міністр оборони.

Додамо, у харківському «Епіцентрі» пожежу повністю ліквідовано, її ліквідація тривала більше 16 годин. Поліція просить родичі жертв атаки на «Епіцентр» здати ДНК для ідентифікації загиблих.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

Внаслідок обстрілу загинули працівники «Епіцентру», багато хто не виходить на зв’язок. 

Раніше у мережі з’явилося відео зсередини гіпермаркету в момент удару.

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