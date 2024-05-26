На Волині жінка опублікувала фото півоній з квітника, а на ранок квіти вкрали

Донька власниці квітника зазначила, що матір має проблеми зі здоров’ям, а квіти – це її радість.

На Волині жителька села Ворончин виклала в мережу фото свого квітника, а вже наступного дня хтось зрізав у неї всі півонії. Про це пише «Еспресо. Захід» із посиланням на звернення її доньки, яке вона опублікувала на сторінці Доросинської громади Волині.

«Вчора моя мама мала необережність виставити квіти, за якими вона доглядає, леліє їх. у групі громади. Сьогодні їх всіх зрізали», – поділилася донька квітарки, підкреслюючи, що квіти є джерелом радості для її мами, яка стикається з проблемами зі здоров’ям.

У своєму зверненні Альона також додала фото квітів, яких залишилося лише на знімках, із сподіванням, що хтось може впізнати ці квіти. «Невже вам це принесе задоволення? Фото додаю, можливо, закохана дівчинка, якій ці квіти були подаровані, побачить, меркантильність свого кавалера, який не має можливості заробити на подарунок. Прикро, боляче, не потрібно так вчиняти!» – висловила своє розчарування вона.

Вона також зазначила, що замість вчинення крадіжки, можна було просто запитати.

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