У німецькій землі Гессен хочуть зробити українську мову як другу іноземну в школах

Перші школи мають розпочати етап тестування наступного року.

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Земля Гессен у Німеччині хоче стати першою, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах. Про це пише «Welt».

Міністерство культури у столиці Гессену Вісбадені вже оголосило про конкурс для майбутніх спеціалістів та вчителів.

За словами міністра культури землі Арміна Шварца це рішення є «чітким знаком солідарності» з Україною, а міністр з міжнародних справ Манфред Пенц назвав таке рішення внеском у збереження української ідентичності та культури.

У ЗМІ зазначають, перші школи мають розпочати етап тестування наступного року.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав нову освітню програму «визнанням української мови як важливої європейської мови».

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