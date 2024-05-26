В немецкой земле Гессен хотят сделать украинский язык как второй иностранный в школах

Первые школы должны начать этап тестирования в следующем году.

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Земля Гессен в Германии хочет стать первой, которая введет украинский язык как второй иностранный в школах. Об этом пишет «Welt».

Министерство культуры в столице Гессена Висбадене уже объявило о конкурсе для будущих специалистов и учителей.

По словам министра культуры земли Армина Шварца, это решение является «четким знаком солидарности» с Украиной, а министр по международным делам Манфред Пенц назвал такое решение вкладом в сохранение украинской идентичности и культуры.

В СМИ отмечают, что первые школы должны начать этап тестирования в следующем году.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал новую образовательную программу «признанием украинского языка как важного европейского языка».

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