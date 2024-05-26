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В Словакии дали прогноз относительно выздоровления Роберта Фицо

18:22, 26 мая 2024
Сейчас состояние здоровья Фицо является тяжелым.
В Словакии дали прогноз относительно выздоровления Роберта Фицо
Источник фото: espreso
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Здоровье словацкого премьер-министра Роберта Фицо улучшится до конца текущего года. Об этом завил депутат от партии Smer-SD Ян Рихтер, сообщает Aktuality.

По информации, поступившей от издания, состояние здоровья премьер-министра соответствует прогнозам, установленным медицинским советом. При этом врачи в больнице Рузвельта в Банской Быстрице, где лечат Фицо, отметили, что осмотры продолжатся завтра.

Ян Рихтер подчеркнул, что состояние премьер-министра является тяжелым, и «досрочное» его возвращение на должность является неправдоподобным.

«Степень травмы была настолько большой, что было бы безответственно ожидать очень быстрого возвращения. Это произойдет... до конца года», - заявил депутат.

Он также добавил, что в течение этого периода Фицо должен пройти реабилитацию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время стрельбы.

Также мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Писатель Цинтула признался в попытке убийства Роберта Фицо из-за политики премьера.

Добавим, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. Сейчас он находится в больнице.

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