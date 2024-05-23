Письменник Цінтула зізнався у спробі вбивства Роберта Фіцо через політику прем'єра

Обвинувачений зізнався у скоєному, а свої дії пояснив тим, що хотів помститися за політику прем’єра.

Джерело фото: hvylya.net

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція Словаччини звинуватила письменника Юрая Цинтулу, який стріляв у прем'єр-міністра Роберта Фіцо, у спробі умисного вбивства з помсти. Свою вину в підготовці замаху на прем’єр-міністра він визнав, пояснивши свої дії тим, що хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це повідомляє словацьке видання Pravda, посилаючись на матеріали суду.

71-річний письменник не приховував своєї неприязні до політики Фіцо, зокрема його ставлення до культурної сфери та ЗМІ, а також його позиції у відношенні до Європейського Союзу та сусідніх країн, зокрема Росії та Угорщини. Він заявив, що не бажав вбивати прем’єра, а лише завдати йому тілесних ушкоджень, щоб заборонити йому обіймати посаду.

Цінтула вибрав для нападу два магазини із пістолетами CZ-75. Однак пізніше він змінив свою позицію, вибачився перед прем’єром та заявив, що ніхто крім Фіцо не мав би постраждати внаслідок його дій.

Виражаючи свою незгоду з політикою Фіцо, Цінтула зазначив, що варто було б просто подарувати прем’єру свою книгу «Послання для жертви», в якій він виклав свої погляди та аргументи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Додамо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

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