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Писатель Цинтула признался в попытке убийства Роберта Фицо из-за политики премьера

21:02, 23 мая 2024
Обвиняемый признался в содеянном, а свои действия объяснил тем, что хотел отомстить за политику премьера.
Писатель Цинтула признался в попытке убийства Роберта Фицо из-за политики премьера
Источник фото: hvylya.net
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», полиция Словакии обвинила писателя Юрая Цинтулу, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо, в попытке умышленного убийства из мести. Свою вину в подготовке покушения на премьер-министра он признал, объяснив свои действия тем, что хотел отомстить за политику премьера, которую не поддерживает. Об этом сообщает словацкое издание Pravda, ссылаясь на материалы суда.

71-летний писатель не скрывал своей неприязни к политике Фицо, в частности его отношение к культурной сфере и СМИ, а также его позиции по отношению к Европейскому Союзу и соседним странам, в частности России и Венгрии. Он заявил, что не желал убивать премьера, а лишь нанести ему телесные повреждения, чтобы запретить ему занимать должность.

Цинтула выбрал для нападения два магазина с пистолетами CZ-75. Однако позже он изменил свою позицию, извинился перед премьером и заявил, что никто кроме Фицо не должен был бы пострадать в результате его действий.

Выражая свое несогласие с политикой Фицо, Цинтула отметил, что стоило бы просто подарить премьеру свою книгу «Послание для жертвы», в которой он изложил свои взгляды и аргументы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время стрельбы.

Также мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Добавим, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. Сейчас он находится в больнице.

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