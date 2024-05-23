Украина и Норвегия готовы подписать соглашение по безопасности

Зеленский сообщил о завершении подготовки к подписанию соглашения с Норвегией.

Источник фото: president.gov.ua

Украина и Норвегия завершили подготовку к подписанию двустороннего соглашения по безопасности, которое имеет важное значение для обеих стран. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, Зеленский выразил благодарность за конкретные действия Норвегии в деле изоляции России и обсудил вопросы, связанные с ситуацией на поле боя и военным сотрудничеством.

«Поблагодарил за конкретные действия по изоляции России. Обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество. Наши команды финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности», - написал Зеленский.

Также в ходе разговора, по словам президента, премьер-министр Норвегии подтвердил участие своей страны в предстоящем саммите мира в Швейцарии.

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